Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli isimlerinden olan Fatma Girik, evinde ge\u00e7irdi\u011fi bir kaza sonras\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Bodrum\u2019da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinde d\u00fc\u015ferek aya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7atlatan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Fatma Girik hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131., Yap\u0131lan m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Girik, taburcu edilerek evine g\u00f6nderildi.,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan sanat\u00e7\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan taburcu edilerek evinde dinlenmeye \u00e7ekildi. ,Her y\u0131l S\u0130SAY (Sinema Salonu Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Derne\u011fi) taraf\u0131ndan MGD'nin (Magazin Gazetecileri Derne\u011fi) i\u015f birli\u011fiyle d\u00fczenlenen Bodrum T\u00fcrk Filmleri Haftas\u0131'nda onur \u00f6d\u00fcl\u00fc alacak Fatma Girik'in t\u00f6rene kat\u0131l\u0131p kat\u0131lamayaca\u011f\u0131 daha sonra belli olacak.,Fatma Girik, kendini iyi hissederse \u00f6d\u00fcl t\u00f6renine kat\u0131lacak, aksi takdirde telefon ba\u011flant\u0131s\u0131 yapacak. (Habert\u00fcrk)