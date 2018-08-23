Fazilet Hanım ve Kızları dizisine büyük şok! Mahkemelik oldular

Fenomen dizi, Haziran ay\u0131nda final yaparak sevenlerine veda etmi\u015fti.,Dizi, bir sahne y\u00fcz\u00fcnden mahkemelik oldu. Dizide, \u00f6len bir ki\u015finin mezar ta\u015f\u0131n\u0131n g\u00f6sterildi\u011fi sahne sebep g\u00f6sterilerek dava a\u00e7\u0131ld\u0131.,Moldova'da ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda \u00f6len Ceyhun Ba\u015faran'\u0131n k\u0131z\u0131 \u0130rem, babas\u0131n\u0131n mezar ta\u015f\u0131n\u0131n Star TV'de yay\u0131mlanan 'Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131' adl\u0131 dizide g\u00f6sterildi\u011fini iddia ederek 30 bin liral\u0131k manevi tazminat davas\u0131 a\u00e7t\u0131.,Ceyhun Ba\u015faran'\u0131n k\u0131z\u0131 \u0130rem Ba\u015faran diziden akrabalar\u0131n\u0131n aramas\u0131yla haberdar oldu. Dava dilek\u00e7esindeki iddialara g\u00f6re \u0130rem Ba\u015faran'a babas\u0131n\u0131n mezar ta\u015f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnmesi sonucu ka\u00e7 para kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bile soran oldu. , \u0130rem Ba\u015faran'\u0131n avukat\u0131 \u0130stanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ba\u015fvurarak, m\u00fcvekkilinin bu olay kar\u015f\u0131s\u0131nda manevi olarak zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti ve dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Av\u015far Film'den 30 bin TL manevi tazminat istedi.,.,Ge\u00e7en sezon STAR TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan dizi b\u00fcy\u00fck ses getirmi\u015fti...,Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131 dizisine b\u00fcy\u00fck \u015fok!,Ceyhun Ba\u015faran, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 oldu\u011fu d\u00f6nemde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n korumal\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. (H\u00fcrriyet),Ta\u015flardan biri Moldova'da ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda \u00f6len Ceyhun Ba\u015faran'a aitti. Mezar ta\u015f\u0131 "Ruhlar\u0131na Fatiha" yazd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Ceyhun Ba\u015faran'\u0131n ailesi taraf\u0131ndan yenisi yapt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, bu mezar ta\u015f\u0131 ise imalat\u00e7\u0131n\u0131n elinde kalm\u0131\u015ft\u0131.,Star TV'de yay\u0131nlanan 'Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131' dizisinin 37'nci b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde birka\u00e7 mezar ta\u015f\u0131 kadraj i\u00e7inde yer ald\u0131.