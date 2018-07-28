Feci haber! Birbirlerini kurtarmaya çalışırken...

Feci haber! Birbirlerini kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken...,Diyarbak\u0131r'da bulunan baraj g\u00f6l\u00fcnde facia ya\u015fand\u0131. ,Silvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6rp\u0131nar K\u00f6y\u00fc \u00c7al\u0131\u00f6n\u00fc mezras\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda bulunan Malabadi Baraj G\u00f6l\u00fc'ne giren 4 kad\u0131n suda bo\u011fuldu.,ANNE VE 3 KIZI SER\u0130NLEMEK \u0130\u00c7\u0130N G\u00d6LE G\u0130RD\u0130\r\n\r\n,Batman'\u0131n Kozluk il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yeni\u00e7a\u011flar k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan birka\u00e7 aile, bug\u00fcn piknik yapmak i\u00e7in Silvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6rp\u0131nar k\u00f6y\u00fc, \u00c7al\u0131\u00f6n\u00fc mezras\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndaki Malabadi Baraj G\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131na gitti. \r\n,Burada, anne ve 3 k\u0131z\u0131, serinlemek i\u00e7in g\u00f6le girdi.,SUDA \u00c7IRPINMAYA BA\u015eLAYINCA ANNE VE KARDE\u015eLER YARDIMA KO\u015eTU\r\n\r\n\r\n,Bir s\u00fcre sonra karde\u015flerden en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc olan 12 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, suda \u00e7\u0131rp\u0131nmaya ba\u015flad\u0131. \r\n,B\u00fcy\u00fck pani\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 baraj g\u00f6l\u00fcnde, 50 ya\u015f\u0131ndaki anne ile 15 ve 18 ya\u015flar\u0131ndaki di\u011fer k\u0131zlar\u0131 yard\u0131ma ko\u015ftu. Ancak anne ve k\u0131zlar\u0131, g\u00f6zden kayboldu.,ANNE VE 3 KIZININ CANSIZ BEDEN\u0130 G\u00d6LDEN \u00c7IKARILDI\r\n\r\n,Di\u011fer ailelerin ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi., Anne ve 3 k\u0131z\u0131, k\u0131sa s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fmayla g\u00f6lden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan kontrollerde anne ve k\u0131zlar\u0131n\u0131n ya\u015famlar\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi belirlendi.