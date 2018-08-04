Feci haber sabaha karşı yaşandı...

Feci haber sabaha kar\u015f\u0131 ya\u015fand\u0131...,Mu\u011fla'n\u0131n Seydikemer il\u00e7esinde iki otomobilin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu biri \u00e7ocuk 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 4 ki\u015fi yaraland\u0131.,Adil \u00d6zdemir idaresindeki 07 FJ 699 plakal\u0131 otomobil, Fethiye-Ka\u015f karayolu \u00c7alt\u0131\u00f6z\u00fc mevkisinde kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Bilal Aslan'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 07 SUE 94 plakal\u0131 otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Kazay\u0131 g\u00f6renlerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, Rasih \u00d6zdemir (12) ile kimli\u011fi hen\u00fcz tespit edilemeyen bir kad\u0131n\u0131n olay yerinde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi.\r\n \r\n,.,Kazada yaralanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler \u00d6zdemir ve Aslan ile Do\u011fukan \u00c7eto ve Serkan Aslan ise ambulanslarla g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fckleri Fethiye il\u00e7esindeki baz\u0131 hastanelerde tedaviye al\u0131nd\u0131.,4 ki\u015fi de yaraland\u0131...,2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti...