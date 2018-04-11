Feci kaza: Anne-baba öldü, çocuklar yaralı

Kaza, bug\u00fcn saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. Bay\u0131nd\u0131r'dan \u00d6demi\u015f y\u00f6n\u00fcne giden Muhammed S\u0131dd\u0131k Yazicier y\u00f6netimindeki 35 TIV 58 plakal\u0131 otomobil, P\u0131narl\u0131 Kav\u015fa\u011f\u0131'nda Bekir Uzundal y\u00f6netimindeki 35 YNB 99 plakal\u0131 beton mikseri ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Yoldan ge\u00e7en di\u011fer ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin durumu bildirmesi \u00fczerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan yaral\u0131 2 karde\u015f, Tire Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Jandarma ve savc\u0131n\u0131n olay yerindeki incelemelerinin ard\u0131ndan Yazicier \u00e7iftinin cesetleri de ayn\u0131 hastanenin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Soru\u015fturma ba\u015flatan jandarma, kazan\u0131n ard\u0131ndan beton mikserinin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Bekir Uzundal'\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,Kazada hurdaya d\u00f6nen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Muhammed S\u0131dd\u0131k Yazicier, e\u015fi Filiz Yazicier olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken \u00e7ocuklar\u0131 Muhammed Emin Yazicier ile Enes Yazicier yaraland\u0131.,Buradaki ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan durumu a\u011f\u0131r olan karde\u015flerden Enes Yazicier ambulans helikopter, Muhammed Emin Yazicier ise kara ambulans\u0131 ile \u0130zmir'deki hastanelere sevk edildi.