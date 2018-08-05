Feci kaza! Araç ikiye bölündü

Adana'dan k\u00f6t\u00fc haber!,Ara\u00e7 ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var...,Kaza, \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Salba\u015f Mahallesi'nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, yolcu minib\u00fcs\u00fc kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen otomobil ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131., \u00c7arpman\u0131n etkisiyle otomobil ortadan ikiye b\u00f6l\u00fcn\u00fcrken, minib\u00fcs ise yan yatarak \u015farampole devrildi. Kazada 1'i a\u011f\u0131r 10 ki\u015fiyi yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar olay yerine gelen ambulanslarla \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.