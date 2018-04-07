Feci kaza! Baba ve damadı hayatını kaybetti

K\u00f6y yolunda feci kaza! \u00d6nlem almak i\u00e7in indiler ama canlar\u0131ndan oldular.,Ni\u011fde'de k\u00f6y yolunda korkun\u00e7 bir kaza meydana geldi.,.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, kaza Ni\u011fde\u2019nin Uluk\u0131\u015fla \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcney k\u00f6y\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131nda meydana geldi. S\u00fcr\u00fcc\u00fc isimleri \u00f6\u011frenilemeyen y\u00f6netimindeki 33 NPP 81 ile 51 HF 795 plakal\u0131 otomobiller maddi hasarl\u0131 kaza yapt\u0131. S\u00fcr\u00fcc\u00fcler kaza sonras\u0131 ara\u00e7lar\u0131ndan inerek yolda gelen ara\u00e7lar\u0131n kendilerine \u00e7arpmamas\u0131 i\u00e7in tedbir almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc belli olmayan fakat \u00e7arpmas\u0131n\u0131n etkisi ile plakas\u0131 olay yerine d\u00fc\u015fen 51 BC 863 plakal\u0131 ba\u015fka ara\u00e7 kazazedelere \u00e7arpt\u0131 ve olay yerinden uzakla\u015ft\u0131. ,Kazada \u00dcmit A.(35) ve Kay\u0131nbabas\u0131 oldu\u011fu belirtilen Ramazan D. (55) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kazada yaralanan Sema A. (29) ve S\u00fcmeyye A. (3) a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Yaral\u0131lar Ambulanslarla Ni\u011fde \u00d6mer Halisdemir Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Jandarma kaza ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.