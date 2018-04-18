Feci kaza... Bakan Soylu da oradaydı

Tekirda\u011f giri\u015fi \u00e7evre yolunda bir otomobil ve kamyonet \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Kazada 5 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,.,O s\u0131rada ayn\u0131 yolu kullanan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu'nun konvoyu da kazaya \u015fahit oldu. \r\n,Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131lara ilk m\u00fcdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da arac\u0131ndan inerek kazazedelerle yak\u0131ndan ilgilendi.\r\n,Yaral\u0131lar \u00e7evredeki hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Bakan Soylu, kat\u0131laca\u011f\u0131 toplant\u0131ya gitmek \u00fczere olay yerinden ayr\u0131ld\u0131.