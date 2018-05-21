Feci kaza: Bir aile yok oldu

\u00c7ok feci bir kaza ger\u00e7ekle\u015fti.,Ayn\u0131 aileden 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 1 ya\u015f\u0131ndaki bebek a\u011f\u0131r yaral\u0131,.,Kazada, otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ile e\u015fi Sultan Eri\u015f ve \u00e7ocu\u011fu Ensar Eri\u015f olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 1 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 \u0130lknur Eri\u015f a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n\r\n,Acil Servis ekiplerince K\u0131z\u0131lcahamam Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131 bebek Ankara'ya sevk edildi.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Mevl\u00fct Eri\u015f'in kulland\u0131\u011f\u0131 34 RYV 92 plakal\u0131 otomobil Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri \u00c7etin y\u00f6netimindeki 77 EN 658 plakal\u0131 t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n