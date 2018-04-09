Feci kazada araç hurdaya döndü

Kaza, saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda, Akseki- Seydi\u015fehir yolunun Alacabel mevkisi yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi. ,Seydi\u015fehir y\u00f6n\u00fcne giden Kemalettin \u015eahin y\u00f6netimindeki 42 LB 799 plakal\u0131 otomobil, kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Mahmut Kan\u0131k'\u0131n (42) kulland\u0131\u011f\u0131 32 SB 432 plakal\u0131, bo\u015f sebze kasas\u0131 y\u00fckl\u00fc kamyonla \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Kazada hurdaya d\u00f6nen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Kemalettin \u015eahin, ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken, kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey \u00d6ztop (55) ise yaraland\u0131. ,Olay yerine gelen savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan \u015eahin'in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi'nin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kemalettin \u015eahin'in, Konya'n\u0131n Meram il\u00e7esinde aile hekimi oldu\u011fu belirtildi.,\u00c7arp\u0131\u015fman\u0131n \u015fiddetiyle otomobil par\u00e7alar\u0131 \u00e7evreye sa\u00e7\u0131l\u0131rken, yakla\u015f\u0131k 1 saat ula\u015f\u0131m kontroll\u00fc olarak sa\u011fland\u0131. Yol, ara\u00e7lar\u0131n ve otomobile ait par\u00e7alar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeniden a\u00e7\u0131ld\u0131.,.