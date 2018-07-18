Feci olay: 511 kişi öldü

1 Haziran'dan bu yana etkili olan ve son 64 y\u0131l\u0131n en \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f\u0131 olarak de\u011ferlendirilen muson ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n bilan\u00e7osu, felaketin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriyor.,Merkez Su Komisyonu (CWC) taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan raporda, 1 Haziran'da ba\u015flayan ve \u00fclkeyi etkisi alt\u0131na alan muson ya\u011fmurlar\u0131 nedeniyle \u015fimdiye kadar 511 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 176 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Rapora g\u00f6re, 91 b\u00f6lgede etkili olan sel ve toprak kaymas\u0131nda 55 bin ev zarar g\u00f6rd\u00fc, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu.\r\n\r\n,Hindistan'da bu y\u0131l son 64 y\u0131l\u0131n en \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.,Feci olay\u0131n ard\u0131ndan y\u00fczlerce ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,.