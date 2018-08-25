Fed Başkanı'nın doları düşüren konuşması

Fed Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell, Jackson Hole'de konu\u015ftu. ,Powell, Fed'in faiz art\u0131\u015flar\u0131na kademeli olarak devam edece\u011fini s\u00f6yledi ancak konu\u015fmas\u0131ndaki g\u00fcvercin vurgular dolara d\u00fc\u015f\u00fc\u015f getirdi. \r\n\r\n,"Fed'in faiz art\u0131r\u0131m\u0131nda aceleci olmas\u0131 durumunda ekonomik b\u00fcy\u00fcme s\u0131n\u0131rlanabilir, yava\u015f kald\u0131\u011f\u0131nda ise ekonomi a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nabilir." diyen Powell, enflasyonda hedefin \u00fczerine y\u00fckselme i\u015fareti olmad\u0131\u011f\u0131na de\u011findi. ,Ayr\u0131ca Powell, s\u00fcregelen normalizasyon s\u00fcrecinde do\u011fal faiz oranlar\u0131na yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131na i\u015faret etti. Powell'\u0131n konu\u015fmalar\u0131 Dolar Endeksi'ni g\u00fcn\u00fcn en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine s\u00fcr\u00fckledi.\r\n\r\n,Kansas Fed'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabas\u0131nda d\u00fczenlenen y\u0131ll\u0131k sempozyumda konu\u015fan Fed Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n ifadelerindeki g\u00fcvercinle\u015fme izleri, dolar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Powell, kademeli faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131n devam edece\u011fi vurgusunu s\u00fcrd\u00fcrse de do\u011fal faiz oran\u0131na yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne i\u015faret eden ifadeleriyle birlikte daha h\u0131zl\u0131 faiz art\u0131r\u0131m\u0131 senaryolar\u0131na kap\u0131y\u0131 kapatmas\u0131 Dolar Endeksi'ni g\u00fcn\u00fcn en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine s\u00fcr\u00fckledi. \r\n,Piyasadaki fiyatlaman\u0131n arka plan\u0131nda FOMC \u00fcyelerinin g\u00fcncel projeksiyonlar\u0131n\u0131n al\u0131naca\u011f\u0131 Eyl\u00fcl ay\u0131 toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesi Fed Ba\u015fkan\u0131 Powell'\u0131n hem enflasyonda hedefin \u00fczerine h\u0131zlanma riski g\u00f6rmedi\u011fini s\u00f6ylemesi hem de s\u00fcregelen normalizasyon s\u00fcrecinde do\u011fal faiz oranlar\u0131na yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131na i\u015faret etmesi ile \u00e7izdi\u011fi g\u00fcvercin tablo etkili oldu.\r\n\r\n,Major para birimlerinin tamam\u0131 dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kazand\u0131.\r\n,Powell, "De\u011fi\u015fen Ekonomide Para Politikas\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 konu\u015fmas\u0131na faiz art\u0131\u015flar\u0131na kademeli olarak devam edilece\u011fini s\u00f6yleyerek ba\u015flad\u0131. ,\u00d6te yandan Powell, "Fed'in faiz art\u0131r\u0131m\u0131nda aceleci olmas\u0131 durumunda ekonomik b\u00fcy\u00fcme s\u0131n\u0131rlanabilir, yava\u015f kald\u0131\u011f\u0131nda ise ekonomi a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nabilir. ,"Enflasyon son olarak y\u00fczde 2 yak\u0131n\u0131na y\u00fckselse de y\u00fczde 2'nin \u00fczerine h\u0131zlanmaya dair a\u00e7\u0131k bir sinyal g\u00f6rm\u00fcyoruz. ,Fed'in izledi\u011fi enflasyon g\u00f6stergesi \u00e7ekirdek PCE, Temmuz'da y\u00fczde 1,9 oldu. Do\u011fal faiz oran\u0131 ise federal fonlama faizi oranlar\u0131n\u0131n ekonomik b\u00fcy\u00fcmeyi ne te\u015fvik etti\u011fi ne de bask\u0131lad\u0131\u011f\u0131 denge seviyesi anlam\u0131na geliyor ve FOMC \u00fcyelerinin tahmin aral\u0131\u011f\u0131 kabaca y\u00fczde 2,3 ila y\u00fczde 3,5 aral\u0131\u011f\u0131nda bulunuyor. \r\n\r\n,Denizbank Yat\u0131r\u0131m Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun G\u00f6dek, "Ba\u015fkan Powell'\u0131n Jackson Hole sunumunda enflasyona y\u00f6nelik y\u00f6nlendirmesi genel piyasa ve bizim yakla\u015f\u0131mlar\u0131m\u0131zla paralel. ,G\u00f6dek, "2018 sonras\u0131nda b\u00fcy\u00fcmenin seyri federal fonlama oran\u0131n\u0131n nihai noktas\u0131 i\u00e7in belirleyici olacak. \r\n,Federal fonlama faizi oran\u0131 \u015fu anda y\u00fczde 1,75 ve y\u00fczde 2,00 aral\u0131\u011f\u0131nda.,Bu haliyle Fed Ba\u015fkan\u0131 Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131 ise FOMC \u00fcyelerinin g\u00fcndeminde faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n ula\u015faca\u011f\u0131 nihai noktan\u0131n neresi olaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 en \u00fcst d\u00fczey g\u00f6r\u00fc\u015flerle ortaya koymu\u015f oldu.\r\n\r\n,Enflasyon i\u00e7in esas hareketin y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda olmas\u0131 bekleniyordu, oldu da.\r\n,Bu iyi haber ve bu iyi haberlerin ekonomide b\u00fcy\u00fcme devam ettik\u00e7e politika duru\u015funun kademeli olarak FOMC'nin kabaca n\u00f6tr olarak de\u011ferlendirdi\u011fi yere do\u011fru yakla\u015fmas\u0131n\u0131n sonucu oldu\u011funa inan\u0131yoruz."\r\n\r\n,Ekonomide a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nmaya dair \u00f6nemli bir risk de g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. , Te\u015fviklerin etkisi nedeniyle b\u00fcy\u00fcmedeki ivmelenmeyi Fed politika ayarlamas\u0131na devam ederek dengelemeyi istedi." dedi.\r\n,Hafta ortas\u0131nda a\u00e7\u0131klanan FOMC tutanaklar\u0131 \u00fcyelerin a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc risklere odakland\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6stermi\u015fti. Tutanaklarda, "Ticaret politikalar\u0131, ekonomik b\u00fcy\u00fcme \u00fczerinde \u00f6nemli olumsuz etkileri olacak y\u00f6nde ilerleyebilir." uyar\u0131s\u0131 yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bunlar ek olarak St. Louis Fed Ba\u015fkan\u0131 James Bullard da "Bir faiz art\u0131r\u0131m\u0131 daha resesyona gid