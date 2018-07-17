FED Başkanı'nın faiz artırımı kararı sonrası dolar...

FED Ba\u015fkan\u0131 Powell'\u0131n faiz art\u0131r\u0131m\u0131 karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar, TL kar\u015f\u0131s\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.,ABD Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Powell, banka i\u00e7in izlenecek en iyi yolun faiz oranlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f art\u0131rmak oldu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\n,ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell, 'Senato Bankac\u0131l\u0131k Komitesi'nde bankan\u0131n ekonomi ve para politikas\u0131na ili\u015fkin sunum yap\u0131yor.\r\n\r\n,"Fed, ekonomi i\u00e7in riskleri a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 dengeli olarak g\u00f6r\u00fcyor" diyen Powell, "Son enflasyon rakamlar\u0131 cesaret verici. Son ekonomik veriler ABD'de b\u00fcy\u00fcmeyi ikinci \u00e7eyrekte kayda de\u011fer \u015fekilde daha g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funa i\u015faret ediyor" dedi.\r\n\r\n,ABD'nin ticaret politikalar\u0131n\u0131n ekonomiyi nas\u0131l etkileyece\u011fini \u00f6ng\u00f6rmenin zor oldu\u011funu belirten Powell, FOMC'nin \u015fu an i\u00e7in, izlenecek en iyi yolun federal faiz oranlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f art\u0131rmaya devam etmek oldu\u011funa inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, faizleri b\u00fcy\u00fcmeyi yava\u015flatacak \u015fekilde ne \u00e7ok y\u00fcksek ne de \u00e7ok h\u0131zl\u0131 art\u0131rmayacaklar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Powell, ABD'nin gelecek birka\u00e7 y\u0131lda, uygun para politikas\u0131 ile istihdam piyasas\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc, enflasyonu ise hedefte tutaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Powell konu\u015fmas\u0131nda, "Uygun para politikas\u0131 ile birlikte, gelecek birka\u00e7 y\u0131l istihdam piyasas\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc olmaya ve enflasyon y\u00fczde 2 hedefine yak\u0131n kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.\r\n\r\n,Bu a\u00e7\u0131klamalar ard\u0131ndan dolar i\u00e7eride lira kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00fcnl\u00fck y\u00fczde 1'e varan b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 4,80'in alt\u0131na geriledi. \r\n,Kur \u015fu s\u0131ralar 4,7893'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Borsa taraf\u0131nda ise yeniden 90 bin puan\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kan BIST 100 endeksi g\u00fcn\u00fc (%2,10) 1.885,54 puan art\u0131\u015fla 91.629,55 puandan kapatt\u0131, i\u015flem hacmi ise 9,3 milyar TL oldu.\r\n,A\u00e7\u0131klama ard\u0131ndan dolar, TL kar\u015f\u0131s\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc h\u0131zland\u0131rd\u0131 ve 4,78 seviyelerini g\u00f6rd\u00fc. ,Dolar, 4,78 seviyelerine gerilerken borsa ise g\u00fcn\u00fc 90 binin \u00fczerinde kapatt\u0131.\r\n,Borsa ise g\u00fcn\u00fc 90 bin puan\u0131n \u00fczerinde kapatt\u0131.,FED Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n faiz art\u0131r\u0131m\u0131 karar\u0131 sonras\u0131 dolar bir anda bu seviyeyi g\u00f6rd\u00fc.,.