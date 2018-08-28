Fed'deki tartışmaya Beyaz Saray da katıldı

Fed yetkilileri getiri e\u011frisinde yatayla\u015fman\u0131n ABD ekonomisinde artan durgunluk risklerine i\u015faret edebilece\u011finden endi\u015fe ediyor. ,ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin, Fed'deki g\u00f6r\u00fc\u015flere kar\u015f\u0131n getiri e\u011frisinde yatayla\u015fmadan endi\u015fe etmedi\u011fini s\u00f6yledi. ,ABD ekonomisindeki resesyonlar\u0131n neredeyse tamam\u0131nda k\u0131sa vadeli faizler, uzun vadeli faizleri a\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Fed Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n takip edildi\u011fi ge\u00e7en hafta ABD'de 2 y\u0131ll\u0131k ve 10 y\u0131ll\u0131k tahvil faizleri aras\u0131ndaki makas 19 baz puan ile 2007'den beri g\u00f6r\u00fclen en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye darald\u0131.,Fed yetkililerin son g\u00fcnlerde dile getirdi\u011fi getiri e\u011frisinde yatayla\u015fma tart\u0131\u015fmas\u0131na Beyaz Saray da kat\u0131ld\u0131. ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin, Fed'deki g\u00f6r\u00fc\u015flere kar\u015f\u0131n getiri e\u011frisinde yatayla\u015fmadan endi\u015fe etmiyor.\r\n\r\n,San Francisco Fed'in son analizi, getiri e\u011frisindeki yatayla\u015fman\u0131n ABD ekonomisinde artan durgunluk risklerine i\u015faret edebilece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Analize g\u00f6re k\u0131sa ve uzun vadeli bor\u00e7lanma maliyetleri aras\u0131ndaki daralan fark piyasa fiyatlamalar\u0131n\u0131n resesyon sinyali verdi\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Bakan Mnuchin, "Yatay getiri e\u011frisinden endi\u015feli de\u011filim." dedi.\r\n\r\n,Fed Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n takip edildi\u011fi ge\u00e7en hafta ABD'de 2 y\u0131ll\u0131k ve 10 y\u0131ll\u0131k tahvil faizleri aras\u0131ndaki makas 19 baz puan ile 2007'den beri g\u00f6r\u00fclen en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye darald\u0131.\r\n\r\n\r\n,Bullard, getiri e\u011frisinde k\u0131sa ve uzun ucun fark\u0131n\u0131 ilk kez 1 Aral\u0131k 2017'de 58 baz puanda bulunurken risk olarak i\u015faretlemi\u015fti.\r\n\r\n,ABD ekonomisindeki resesyonlar\u0131n neredeyse tamam\u0131nda k\u0131sa vadeli faizlerin uzun vadeli faizleri a\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Piyasa ise Eyl\u00fcl ay\u0131nda FOMC'den 25 baz puan daha faiz art\u0131r\u0131m\u0131 bekliyor. Bu durumda ABD 2 y\u0131ll\u0131k tahvil faizinin 10 y\u0131ll\u0131k tahvil faizinin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, bir ba\u015fka deyi\u015fle getiri e\u011frisinin tersine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc bir fiyatlama olas\u0131 g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.\r\n\r\n,Son i\u015flemde 2 y\u0131ll\u0131k ABD tahvilinin faizi y\u00fczde 2,6570 ve 10 y\u0131ll\u0131k ABD tahvilinin faizi y\u00fczde 2,8580. Federal fonlama faizi oran\u0131 y\u00fczde 1,75 ve y\u00fczde 2,00 aral\u0131\u011f\u0131nda bulunuyor.,Ayn\u0131 hafta St. Louis Fed Ba\u015fkan\u0131 James Bullard da getiri e\u011frisindeki yatayla\u015fmaya dikkat \u00e7ekerek kulland\u0131\u011f\u0131 "Bir faiz art\u0131r\u0131m\u0131 daha resesyona giden zemini olu\u015fturmaya yeter." ifadesiyle Fed'deki endi\u015fenin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 seviyeye g\u00fcvercin duru\u015fuyla u\u00e7 bir \u00f6rnek olu\u015fturdu.\r\n