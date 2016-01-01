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ÖZET İZLE: Fenerbahçe - Tofaş Maçı Şifresiz Özet İzle | FB Doğuş, Tofaş Basketbol Maçı Kaç Kaç?
GÜNDEM
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Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
EKONOMİ
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Şans Topu çekiliş Sonuçları Öğren 13 Haziran | Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 21. Sezon Finali İzle | Sen Anlat Karadeniz yeni son bölüm izle YouTube
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 22. Yeni Bölüm Fragman İzle YouTube | Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Münbiç açıklaması
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Diriliş yeni Sezon Ne Zaman başlayacak | Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragman izle
MAGAZİN
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Survivor'da Kim Elendi, Kim Gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? (Sörvayvır Kim Elendi?)
EKONOMİ
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FED, faiz arttırdı! İşte dolardaki son durum
YAŞAM
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Anne ve çocukları selde evlerinde boğuldu
EKONOMİ
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FED faiz kararını açıkladı
GÜNDEM
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Perinçek: FETÖ, HDP'yi destekleme talimatı verdi
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı
DÜNYA
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ABD'den şok Kuzey Kore çıkışı: 2 yıl içinde...
YAŞAM
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Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'nin 81 ilinde başladı!
YAŞAM
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Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı
YAŞAM
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14 yaşındaki kız telefonda oyun oynarken anne, komşusunun sözleriyle şoka girdi
YAŞAM
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Çok acı haber! Arka koltuğa bakanın yüreği yandı...
EKONOMİ
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138 yıllık hayal gerçek oldu! Ovit Tüneli hizmete açıldı
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Şiddet uygulayan eşi uzaklaştırıldı, bu kez de oğlu ve gelini dövdü
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FED, faiz arttırdı! İşte dolardaki son durum
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