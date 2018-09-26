Fed'in faiz kararının ardından dolarda hareketlenme

A\u00e7\u0131klamadan sonra dolarda hareketlenme ya\u015fand\u0131...,Peki FED'in faiz karar\u0131 dolar\u0131 nas\u0131l etkiledi? Dolar ne kadar oldu? ,\u0130\u015fte detaylar....,ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed)'n\u0131n faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar kurlar\u0131nda hareketlenmeler ya\u015fand\u0131. ,FED merakla beklenen faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131!\r\n,G\u00fcn boyu 6,12 civar\u0131nda seyreden dolar, faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 6,07 seviyelerine kadar geriledi.\r\n,Fed'in para politikas\u0131n\u0131 belirleyen Federal A\u00e7\u0131k Piyasa Komitesinin (FOMC) eyl\u00fcl toplant\u0131s\u0131, beklendi\u011fi gibi faiz art\u0131\u015f\u0131yla sona erdi. ,ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) politika faizini y\u00fczde 1,75-2 aral\u0131\u011f\u0131ndan y\u00fczde 2-2,25 aral\u0131\u011f\u0131na y\u00fckseltti. ,Fed'in faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar d\u00fc\u015fme trendine girdi. ,Piyasalar\u0131n kapal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen bu karar\u0131n ard\u0131ndan, g\u00fcne 6,17 ile ba\u015flayan ve g\u00fcn boyu 6,12 civar\u0131nda seyreden dolar, faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan y\u00fczde 1,37 de\u011fer kaybederek 6,06 seviyelerine kadar geriledi. ,Saat 22:01 itibar\u0131yla dolar 6,07'den de\u011fer g\u00f6r\u00fcyor., \u00d6te yandan g\u00fcne 7,25 seviyesinde ba\u015flayan euro ise, g\u00fcn boyu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f trendindeydi. ,Faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 7,14 seviyelerine kadar gerileyen euro, saat 22:01 itibar\u0131yla 7,16 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,.