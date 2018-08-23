Feghouli transfer kararını verdi

Galatasaray'\u0131n Cezayirli y\u0131ld\u0131z\u0131 Sofiane Feghouli, kendisine gelen transfer tekliflerinde dair cevab\u0131n\u0131 iletti.\r\n,Beklenen performans\u0131 g\u00f6steremeyen Feghouli'nin durumu camiada olduk\u00e7a tart\u0131\u015fmaya neden olmu\u015ftu.,Be Feghouli karar\u0131n\u0131 verdi.,Galatasaray'\u0131n Cezayirli y\u0131ld\u0131z\u0131 Sofiane Feghouli, Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr kul\u00fcplerinden gelen teklife dair cevab\u0131n\u0131 menajeri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile iletti.,28 ya\u015f\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z futbolcu, Al Hilal ve Al Nassr kul\u00fcplerinin tekliflerini reddetti. ,Gerek\u00e7e olarak \u015eampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi\u011fini belirten Feghouli, ayn\u0131 zamanda Arabistan'a gitmek i\u00e7in ya\u015f\u0131n\u0131n gen\u00e7 oldu\u011funu da aktard\u0131.,Sofiane Feghouli ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Galatasaray formas\u0131 ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 31 kar\u015f\u0131la\u015fmada 7 gol 10 asistlik performans sergilemi\u015fti.