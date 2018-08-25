Felaket tellalı Onur Akay duyurdu! Ünlü isim hayatını kaybetti

Felaket tellal\u0131 olarak bilinen Onur Akay, k\u00f6t\u00fc haberi duyurdu!,\u00dcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, Karadeniz t\u00fcrk\u00fcleri ile tan\u0131nan Ahmet \u00c7akar\u2019\u0131n arabas\u0131 ile dereye u\u00e7arak vefat etti\u011fini duyurdu.,Karadeniz t\u00fcrk\u00fcleri ile tan\u0131nan ve yapt\u0131\u011f\u0131 atma t\u00fcrk\u00fclerle haberlere de konu olan \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ahmet \u00c7akar\u2019\u0131n, trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,K\u00f6t\u00fc haberi magazin camias\u0131nda \u2018Felaket Tellal\u0131\u2019 lakab\u0131 ile \u00fcnlenen sanat\u00e7\u0131 ve yazar Onur Akay duyurdu.,Kaza yerinde \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131 da payla\u015fan Akay, \u201cK\u00fc\u00e7\u00fck Ahmet lakapl\u0131 t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ahmet \u00c7akar\u2019a, saatlerdir yak\u0131nlar\u0131 ula\u015fam\u0131yordu.,Onur Akay, \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fcn\u00fcn kazada vefat etti\u011fini duyurdu!,\u00c7akar\u2019\u0131n yak\u0131nlar\u0131 durumu polise bildirince, \u00c7akar\u2019\u0131n gece 02:00 saatlerinde Rize\u2019de otomobili ile dereye u\u00e7tu\u011fu ve olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tespit edildi.,AFAD ekiplerinin \u00c7akar`\u0131n cesedini otomobilden \u00e7\u0131karma i\u015flemleri h\u00e2l\u00e2 devam ederken, ayn\u0131 zamanda \u015fair olan \u00c7akar\u2019\u0131n ailesi ve sevenleri \u00fcz\u00fcld\u00fc...\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Ahmet \u00c7akar, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a s\u00f6yledi\u011fi atma t\u00fcrk\u00fcyle be\u011feni toplam\u0131\u015ft\u0131.,\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti...