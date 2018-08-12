Felaket Tellalı Onur Akay duyurdu! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Felaket Tellal\u0131 Onur Akay, bir k\u00f6t\u00fc haber daha duyurdu.\r\n,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay,\u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n,Tedavi s\u00fcrecinde ameliyat oldu\u011funu da yazan Akay, \u201cPankreans hastal\u0131\u011f\u0131 ile m\u00fccadele eden ve Temmuz ay\u0131nda yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lan tiyatrocu Emin Yal\u00e7\u0131nkaya, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Uzun s\u00fcredir \u0130zmir\u2019de hastanede tedavi g\u00f6ren Yal\u00e7\u0131nkaya, ge\u00e7ti\u011fimiz 3 A\u011fustos tarihinde ameliyat olmu\u015ftu.\r\n,Tedaviye cevap veren \u00fcnl\u00fc oyuncu, sevenlerini mutlu etmi\u015fti ve kendisi i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen \u0130kinci ameliyata gerek g\u00f6r\u00fclmemi\u015fti.\r\n,Ancak daha sonra durumu a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131 ve ya\u015fam m\u00fccadelesini kaybetti.\u201d dedi.\r\n,Cenaze bilgilerini de payla\u015fan Onur Akay, \u201cBug\u00fcn saat 15.00\u2019da Amed \u015eehir Tiyatrosu\u2019nda d\u00fczenlenecek t\u00f6renle son yolculu\u011funa u\u011furlanacak olan Emin Yal\u00e7\u0131nkaya, Yenik\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedilecek.\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131.\r\n,Mehmet Emin Yal\u00e7\u0131nkaya, 1968 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi. 1990`da Diyarbak\u0131r Belediyesi Dr. Orhan Asena \u015eehir Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya ba\u015flad\u0131.,\u00c7ok say\u0131da oyunda g\u00f6rev yapt\u0131. Veysel \u00d6ng\u00f6ren, Ziya Demirel, Luciano \u0130ogna, Celil Toks\u00f6z ve Haldun Dormen gibi tan\u0131nm\u0131\u015f tiyatro \u015fahsiyetleri ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Halen \u201cDiyarbak\u0131r B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u015eehir Tiyatrosunda oyuncu, yazar, \u00e7evirmen ve y\u00f6netmen olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 devam ettirmektedir.Yazar\u0131n bu g\u00fcne kadar sahnelenmi\u015f bir\u00e7ok oyunu vard\u0131r.\r\nBunlar aras\u0131nda en \u00e7ok bilinenler \u201cMala Dinan\u201d ve \u201cMala Extiyaran\u201d adl\u0131 oyunlar\u0131d\u0131r. Bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u201cCembeli \u00fb Binev\u015f\u201d \u201cZembilfro\u015f\u201d adl\u0131 oyunlar\u0131 da baz\u0131 tiyatrolar\u0131n sahnelerinde yer bulmu\u015ftur.\r\n\r\n,Uzun s\u00fcredir yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenilen tiyatro sanat\u00e7\u0131s\u0131 Emin Yal\u00e7\u0131nkaya\u2019n\u0131n, vefat etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ac\u0131 haberi ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay duyurdu.\r\n