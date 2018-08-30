Felaket tellalı Onur Akay duyurdu! Ünlü sanatçı vefat etti

Sanat camias\u0131 bu \u00f6l\u00fcm haberiyle adeta sars\u0131ld\u0131.\r\n,K\u00f6t\u00fc haberi ise felaket tellal\u0131 Onur Akay duyurdu.\r\n,75 ya\u015f\u0131ndaki \u00fcnl\u00fc seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131 Esen G\u00fcnay hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n,Seslendirme sanat\u0131n\u0131n efsane isimlerinden olan ve sesi 7\u2019den 70\u2019e kulaklarda yer etmi\u015f \u00fcnl\u00fc seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131 Esen G\u00fcnay, 75 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Ac\u0131 haberi ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, sosyal medyada duyurdu. Ailesinden bilgi alan Akay, usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n bir y\u0131l \u00f6nce Alzheimer hastal\u0131\u011f\u0131na yakaland\u0131ktan sonra, \u0130zmir\u2019de akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131nda kalmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, 3 A\u011fustos tarihinde beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irerek hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve uzun s\u00fcredir yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktard\u0131.\r\n,Akay, ayr\u0131ca Esen G\u00fcnay`\u0131n d\u00fcn gece saatlerinde vefat etti\u011fini, cenaze bilgilerinin hen\u00fcz belli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n son zamanlarda ise etraf\u0131nda bulunan insanlar\u0131 tan\u0131ma s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ifade etti.G\u00fcnay, Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fcnmeyen kahraman\u0131 olarak nitelendiriliyordu.\r\n,T\u00fcrk sinemas\u0131nda Ayhan I\u015f\u0131k, Orhan Gencebay ve Y\u0131lmaz G\u00fcney\u2019in d\u0131\u015f\u0131nda seslendirmedi\u011fi ba\u015frol oyuncusu kalmayan Esen G\u00fcnay, ba\u015fta Kadir \u0130nan\u0131r ve Ferdi Tayfur olmak \u00fczere, Tar\u0131k Akan\u2019dan Ediz Hun\u2019a, C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019dan Fikret Hakan\u2019a kadar bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc ismin sesi olmu\u015ftur.\r\n,\u0130zmir do\u011fumlu Esen G\u00fcnay, Ankara Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezuniyetinin ard\u0131ndan, 1960 y\u0131l\u0131nda sanat hayat\u0131na ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. 1963 y\u0131l\u0131nda Arena Tiyatrosu\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fan G\u00fcnay, Zafer \u00d6nen\u2019in te\u015fvikiyle seslendirmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Erhan Yaz\u0131c\u0131o\u011flu, 2013 y\u0131l\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda, \u201cEsen G\u00fcnay bug\u00fcn hala ya\u015f\u0131yor ama bir ki\u015fi ad\u0131n\u0131 anm\u0131yor. Neden? `Alt\u0131n Portakal`\u0131n bir dilimini beni konu\u015fan \u015fu \u015fahsa ad\u0131yorum. Te\u015fekk\u00fcr ederim kendisine sesiyle beni \u00f6n plana \u00e7\u0131kard\u0131, beni akt\u00f6r s\u0131n\u0131f\u0131na soktu` demek bu kadar m\u0131 zor?\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n