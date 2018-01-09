Fener'in B planı hazır! Dünya yıldızı için kiralık formülü...

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15 Temmuz Destanı
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EKONOMİ
-
Çeyrek altın 261 lira oldu
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet
YAŞAM
-
Kuaförde yangın çıktı, 1 kişi yaralandı
GÜNDEM
-
Diyarbakır merkezli 22 il ve KKTC'de FETÖ şüphelilerine operasyon
YAŞAM
-
Sosyal medyadan tanıştığı adam hayatını karardı!
POLİTİKA
-
2019 için destek açıklayan Bahçeli'ye Erdoğan'dan ilk cevap
SAĞLIK
-
Ambulanslar, 5 milyona yakın hastanın imdadına koştu
YAŞAM
-
Atatürk Havalimanı’ndan sis manzaraları
YAŞAM
-
TEM'de hafriyat kamyonu devrildi
TEKNOLOJİ
-
Dijital teknoloji gazetecilikte ezberleri bozdu
TEKNOLOJİ
-
Google'a ayrımcılık suçlaması
TEKNOLOJİ
-
Fransa’da Apple’a soruşturma
SAĞLIK
-
Obezite ile genetik mutasyonun bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı
SAĞLIK
-
Gereksiz antibiyotiğin önüne geçecek çalışma
DÜNYA
-
Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta yeni gösteriler! Ölü ve yaralılar var
SPOR
-
Terim o ismi idmanda alkışlattı
EĞİTİM
-
Meslek liselerinde 'yetenek' dönemi başlatılacak
MAGAZİN
-
Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu
DÜNYA
-
Trump’ın ilişkileri bozduğu ülkelerin listesi uzuyor
YAŞAM
-
Kadın öğretmene park dayağı
CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e çok sert sözler
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelin o detaylara hep birlikte bakalım...
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