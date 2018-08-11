Fenerbahçe 2-1 Bursaspor şifresiz canlı anlatım izle (beIN Sports 1 canlı)

S\u00fcper Lig'in a\u00e7\u0131l\u0131\u015f haftas\u0131nda Fenerbah\u00e7e, Bursaspor'u konuk ediyor. ,Fenerbah\u00e7e, sezona kendi evinde alaca\u011f\u0131 3 puanla ba\u015flaman\u0131n hesab\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,\u0130stedi\u011fi transferleri yapamayan Bursaspor ise zorlu Kad\u0131k\u00f6y deplasman\u0131ndan puan veya puanlar almak i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bu ak\u015fam \u00dclker Stadyumunda oynanacak ve saat 21:45'de ba\u015flayacak m\u00fccadele beIN SPORTS 1'den canl\u0131 yay\u0131nlanacak. Ayr\u0131ca ma\u00e7\u0131n canl\u0131 skor takibi ve canl\u0131 anlat\u0131m\u0131 tg.com.tr'de olacak.,FENERBAH\u00c7E: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Bar\u0131\u015f, Giuliano, Ayew, Soldado,BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertu\u011frul, Ekong, Bar\u0131\u015f, Badji, Ayta\u00e7, Yusuf, Lima, Furkan, Necid,S\u00fcper Lig'de yeni sezonu \u00dclker Stad\u0131'nda oynayaca\u011f\u0131 Bursa ma\u00e7\u0131yla a\u00e7an Fenerbah\u00e7e'de taraftarlar\u0131n ma\u00e7a yo\u011fun ilgi g\u00f6stermesi bekleniyor.\r\n\r\n,Dakika 30'da Josef de Souza tak\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6ne ge\u00e7iren gol\u00fc att\u0131.,Dakika 22'de Giuliano penalt\u0131y\u0131 gole \u00e7evirerek skora denge getirdi.,Dakika 16'da William Troost-Ekong skoru 1-0'a getirdi.,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/fenerbahce-bursaspor?id=111325885"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>FENERBAH\u00c7E BURSASPOR MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>,Fenerbah\u00e7e Bursaspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili detaylar haberimizde.