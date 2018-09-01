Fenerbahçe 2-3 Kayserispor özeti ve golleri izle | FB, Kayseri maçı skoru özeti VİDEO

Fenerbah\u00e7e Kayserispor \u00f6zeti golleri izle ve FB Kayseri ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi detaylar internette ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor., Spor Toto S\u00fcper Lig'in 4. haftas\u0131nda Fenerbah\u00e7e, Kayserispor'u konuk etti. Kar\u015f\u0131la\u015fmada 2 defa \u00f6ne ge\u00e7meyi ba\u015faran Fenerbah\u00e7e, avantaj\u0131n\u0131 kullanamad\u0131 ve Kayserispor'a 3-2 kaybetti. , 52'de Bernard Mensah skora denge getirdi. ,Dakika 14'te Ayew skoru 1-0'a getirdi. ,Dakika 57'de Slimani tak\u0131m\u0131n\u0131 tekrar \u00f6ne ge\u00e7irdi. 61'de ise Skrtel yapt\u0131\u011f\u0131 ters vuru\u015f ile topu kendi kalesine g\u00f6nderdi. \u015eimdi durum: 2-2... ,Dakika 69'da Chery tak\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6ne ge\u00e7irdi. Dakika 81'de \u015eamil Cinaz k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6rerek tak\u0131m\u0131n\u0131 10 ki\u015fi b\u0131rakt\u0131.,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/fenerbahce-kayserispor-mac-ozeti" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">FENERBAH\u00c7E KAYSER\u0130SPOR MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>