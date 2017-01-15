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Euro 2016
Fenerbahçe Adanaspor maçı capsleri
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Fenerbahçe Adanaspor maçı capsleri
Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yine mizah dolu birçok caps yapıldı.
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