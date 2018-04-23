Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Detayları

Fenerbah\u00e7e Antalya ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skoru ve FB Antalya ma\u00e7\u0131 canl\u0131 anlat\u0131m\u0131 ile beraberiz. ,Spor Toto S\u00fcper Lig'de 30. haftan\u0131n kapan\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Fenerbah\u00e7e, Antalyaspor ile kendi evinde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. ,Futbol severler ise FB Antalya ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skorunu ve Fener Antalya ma\u00e7\u0131n\u0131n \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131n\u0131 merak i\u00e7erisinde sorguluyor. ,Fenerbah\u00e7e, 29 ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 ma\u011flubiyet elde ederek 57 puanla 4. s\u0131rada bulunuyor. ,Antalyaspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 ma\u011flubiyetle 35 puanla 13. s\u0131rada yer al\u0131yor. ,Saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 elinde bulunduran Fenerbah\u00e7e, Antalya kar\u015f\u0131s\u0131nda galip gelerek zirve yar\u0131\u015f\u0131ndan kopmak istemiyor. Antalyaspor ise zorlu Kad\u0131k\u00f6y deplasman\u0131ndan puan ya da puanlarla ayr\u0131larak rakibine \u015foku ya\u015fatmak istiyor. Futbol severler ise Fenerbah\u00e7e Antalyaspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skoru ve canl\u0131 anlat\u0131m\u0131n\u0131 ayr\u0131ca ma\u00e7 sonu \u00f6zet g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip ediyor...\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><strong>FENERBAH\u00c7E ANTALYA MA\u00c7I \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n