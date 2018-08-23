Fenerbahçe beklenen transferi resmen açıkladı

Fenerbah\u00e7e'nin yeni transferi resmi olarak a\u00e7\u0131kland\u0131...,Sar\u0131 Lacivertli tak\u0131mdan a\u00e7\u0131klama geldi.,Sar\u0131 lacivertli kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz, \u0130svi\u00e7re\u2019nin FC Z\u00fcrich tak\u0131m\u0131nda forma giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki santrafor Michael Frey\u2019i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak \u00fczere kul\u00fcb\u00fcyle anla\u015fmaya varm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Oyuncunun \u0130stanbul\u2019da sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalanacakt\u0131r.",.,F.Bah\u00e7e transfer bombas\u0131n\u0131 patlatt\u0131!