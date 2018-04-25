Fenerbahçe Beşiktaş maçı cezası belli oldu.

T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda Fenerbah\u00e7e ile Be\u015fikta\u015f aras\u0131nda oynanan m\u00fccadelede ya\u015fanan olaylar\u0131n ard\u0131ndan ma\u00e7 tatil edilmi\u015f, derbi ma\u00e7\u0131n\u0131n sonucunun ne olaca\u011f\u0131 ise bug\u00fcn yap\u0131lacak toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyordu... ,Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f aras\u0131nda oynanan ve normal s\u00fcresi 0-0 iken tatil edilen T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131n\u0131n sonucu bu haberde yer al\u0131yor...\r\n,KARAR: FENERBAH\u00c7E BE\u015e\u0130KTA\u015e MA\u00c7I, 57. DAK\u0130KADAN \u0130T\u0130BAREN SEY\u0130RC\u0130S\u0130Z OLARAK OYNANACAK,Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 cezas\u0131 belli oldu. ,Ge\u00e7en hafta i\u00e7inde oynanan T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda Kad\u0131k\u00f6y'de Fenerbah\u00e7e ile Be\u015fikta\u015f aras\u0131nda \u00e7\u0131kan olaylar\u0131n ard\u0131ndan hakem Mete Kalkavan, ma\u00e7\u0131 tatil etmi\u015fti. Bug\u00fcn FB BJK olayl\u0131 derbi ma\u00e7\u0131n\u0131n karar\u0131 belli oldu...\r\n\r\n,FB BJK T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131 cezas\u0131 belli oldu mu? sorusu ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z bu haberde yer al\u0131yor. ,.