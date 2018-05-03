Fenerbahçe Beşiktaş Maçı var Mı?

Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 oynanacak m\u0131, FB BJK ma\u00e7\u0131 var m\u0131 ve Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak m\u0131? sorular\u0131n\u0131n cevab\u0131 bu haberde. ,Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda ge\u00e7en hafta oynanan ve ikinci yar\u0131n\u0131n hemen ba\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan olaylar\u0131n ard\u0131ndan hakem Mete Kalkavan taraf\u0131ndan tatil edilen, art\u0131ndan TFF'nin verdi\u011fi kararla bug\u00fcn oynanmas\u0131 beklenen Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f derbi ma\u00e7\u0131 var m\u0131? sorusunun cevab\u0131 bug\u00fcn cevap buluyor.,Peki Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak m\u0131, FB BJK derbi ma\u00e7\u0131 oynanacak m\u0131, Fener Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta ba\u015flayacak, Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f derbi ma\u00e7\u0131 ka\u00e7\u0131nc\u0131 dakikadan itibaren oynanacak? i\u015fte t\u00fcm bu sorular\u0131n cevab\u0131na, ''Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f Ma\u00e7\u0131 Var M\u0131? (Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak m\u0131?)'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizden ula\u015fabilirsiniz.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131 var m\u0131? sorusu bug\u00fcn cevap bulacak. ,Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda ge\u00e7en hafta \u00e7\u0131kan olaylar\u0131n ard\u0131ndan tatil edilen FB BJK derbi ma\u00e7\u0131n\u0131n tarihi bug\u00fcne ertelenmi\u015fti. ,Olayl\u0131 ge\u00e7en T\u00fcrkiye Kupas\u0131'ndaki Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f derbi ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan al\u0131nan kararla 3 May\u0131s'a ertelenen ve saat 20:30'da ba\u015flayacak m\u00fccadelenin 57. dakikadan kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edece\u011fi karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Futbol severler ise Fenerbah\u00e7e Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 oynanacak m\u0131, Be\u015fikta\u015f, FB ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak m\u0131 sorular\u0131n\u0131 soruyor.,Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc ise Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 i\u00e7in verilen karar\u0131n do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu sebeple tarihi bir hamle yaparak bu ma\u00e7a \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00fcnler \u00f6ncesinden a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, Spor Bakan\u0131 Osman Bak'\u0131n da devreye girerek; ''Be\u015fikta\u015f ma\u00e7a \u00e7\u0131ks\u0131n'' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmas\u0131na ra\u011fmen, Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman, ''E\u011fer tak\u0131m\u0131 o ma\u00e7a \u00e7\u0131karar\u0131sam, bu koltukta oturamam'' demi\u015fti.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'\u0131n bast\u0131ra bast\u0131ra ''ma\u00e7a \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131z'' a\u00e7\u0131klamas\u0131na kar\u015f\u0131n; Fenerbah\u00e7e cephesinden ''Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131n\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131 devam ediyor'' haberleri t\u00fcm hafta dikkat \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,BE\u015e\u0130KTA\u015e'IN MA\u00c7A \u00c7IKMAMASI BEKLEN\u0130YOR...