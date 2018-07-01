Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3 isim birden...

Sportif direkt\u00f6r Comolli transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda tek bir bilgi s\u0131zd\u0131rm\u0131yor, ancak Fenerbah\u00e7e yava\u015f yava\u015f g\u00fcndemindeki isimlerle imza a\u015famas\u0131na geliyor. Wilshere, Narsingh ve Bas Dost... \u0130\u015fte Kanarya\u2019n\u0131n g\u00fcndemindeki son durum.\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019de futbolun patronu Comolli, transfer konusunda aceleci davranm\u0131yor. Her g\u00fcn yeni bir ismin Fenerbah\u00e7e ile an\u0131lmas\u0131na ald\u0131rmayan Frans\u0131z spor adam\u0131, \u201cBu t\u00fcr haberler \u00e7ok do\u011fal. Gazeteciler hep haber pe\u015finde olmu\u015ftur.\r\n,Onlar i\u015flerini yaparken biz de belli isimlere odakland\u0131k. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz \u00e7ok olumlu ge\u00e7iyor. Ancak bu a\u015famada fiyat art\u0131m\u0131 en b\u00fcy\u00fck handikab\u0131m\u0131z. Bu nedenle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz isimleri kamuoyu ile payla\u015fm\u0131yoruz.\r\n,Ancak transfer edece\u011fimiz isimler duyulunca, herkes mutlu olacak\u201d dedi. Transferdeki son geli\u015fmeler ise \u015f\u00f6yle:\r\n,Sar\u0131-Lacivertli ekibin bu oyuncuya y\u0131ll\u0131k 3.5 milyon Euro teklif etti\u011fi, e\u011fer kabul etmesi halinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde imza ataca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019nin \u00f6n anla\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131 k\u0131ran k\u0131rana Wilshere konusu ise sonlanmak \u00fczere. Cocu ile \u0130stanbul\u2019a geldi\u011fi bilinen ve bonservisi elinde olan \u0130ngiliz oyuncunun, tek s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ise Arsenal\u2019den ald\u0131\u011f\u0131 y\u0131ll\u0131k 4.5 milyon Euro.\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019nin yeni hocas\u0131 Cocu\u2019nun PSV\u2019de 4 y\u0131l birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 27 ya\u015f\u0131ndaki kanat oyuncusu Luciano Narsingh\u2019le de imza i\u00e7in son a\u015famaya gelindi\u011fi belirtildi. Kalan p\u00fcr\u00fczlerin giderilmesi halinde bu transfere de nokta koyulmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n,Bas Dost konusunda da b\u00fcy\u00fck geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Sporting Lizbon\u2019da taraftarlar\u0131n b\u00fcy\u00fck tepkisi sonras\u0131 tak\u0131mdan ayr\u0131lan Hollandal\u0131 oyuncunun da y\u0131ll\u0131k \u00fccretinin 4.5 milyon euro olmas\u0131 transferin \u00f6n\u00fcndeki engel. Ancak pazarl\u0131klar k\u0131ran k\u0131rana devam ediyor. (Fanatik)\r\n