Fenerbahçe bombayı patlatıyor

.,Transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e'de milli futbolcu \u00d6mer Toprak'\u0131n kiralanmas\u0131 g\u00fcndeme geldi.\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin \u00f6nceki g\u00fcn fla\u015f bir giri\u015fimde bulundu\u011fu belirlendi. ,Sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direkt\u00f6r\u00fc Michael Zorc'u arayarak \u00d6mer Toprak'\u0131 bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralamak istediklerini aktard\u0131\u011f\u0131 belirtildi ancak Zorc'un, ge\u00e7en sezon ba\u015f\u0131nda 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri \u00d6mer'i ancak satabileceklerini s\u00f6yledi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Comolli'nin ise 28 milyon euroya Abdou Diallo'yu almalar\u0131ndan sonra yede\u011fe d\u00fc\u015fecek olan \u00d6mer'i kiralamalar\u0131n\u0131n do\u011fru bir ticaret olaca\u011f\u0131n\u0131 mevkida\u015f\u0131na anlatt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Zorc'un, konuyu teknik direkt\u00f6r Lucien Favre'ye a\u00e7ma ve iki g\u00fcn i\u00e7inde kesin cevap verme s\u00f6z\u00fc verdi\u011fi gelen haberler aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n