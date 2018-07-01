Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 20 milyon euro...

Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkanl\u0131\u011fa gelmesi ile birlikte transfer piyasas\u0131n\u0131n y\u0131ld\u0131z\u0131 olan Fenerbah\u00e7e, ezeli rakibi Be\u015fikta\u015f ile birlikte kadrosuna katmak istedi\u011fi Brezilyal\u0131 kanat oyuncusu Bernard i\u00e7in kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 iyice a\u00e7t\u0131. ,Sar\u0131-Lacivertliler'in Bernard'a y\u0131ll\u0131\u011f\u0131 4 milyon eurodan 4 senelik teklifte bulundu\u011fu, 4 milyon euro imza paras\u0131 ile birlikte 20 milyon euroluk bir paket sundu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,Avrupa'n\u0131n ba\u015fka kul\u00fcplerinden de teklif alan Brezilyal\u0131 oyuncunun d\u00fc\u015f\u00fcnmek i\u00e7in birka\u00e7 g\u00fcn s\u00fcre istedi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Bernard i\u00e7in bu hafta kritik \u00f6neme sahip.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin bu teklifi ile birlikte Be\u015fikta\u015f'\u0131n yar\u0131\u015fta geride kald\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor.\r\n\r\n,Shakhtar ile olan s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Bernard, bonservis \u00fccreti olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Fenerbah\u00e7e'nin UEFA ile yapt\u0131\u011f\u0131 Finansal Fair Play anla\u015fmas\u0131 i\u00e7in avantaj te\u015fkil ediyor. 15 kez Brezilya Milli Tak\u0131m formas\u0131 giyen Bernard. ,2013 y\u0131l\u0131nda Shakhtar'a 10 milyon euro bedelle transfer olmu\u015ftu. \u015eu andaki piyasa de\u011feri ise 16 milyon euro civar\u0131nda. (Fotoma\u00e7)