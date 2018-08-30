Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbah\u00e7e, Brezilyal\u0131 orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'n\u0131n transferini resmen a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc, Brezilya temsilcisi Gremio'nun orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'n\u0131n transferi i\u00e7in hem futbolcu hem de kul\u00fcb\u00fcyle anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 22 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun \u0130stanbul'a gelerek sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7ece\u011fi belirtilerek, "Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz, Brezilya'n\u0131n Gremio tak\u0131m\u0131nda forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'y\u0131 bonservisiyle birlikte kadromuza katmak \u00fczere kul\u00fcb\u00fcyle anla\u015fmaya varm\u0131\u015ft\u0131r. ,Oyuncunun \u0130stanbul'da sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan resmi s\u00f6zle\u015fme imzalanacakt\u0131r." denildi.,Bu sezon 21 haftas\u0131 geride kalan Brezilya Serie A'da 14 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Jailson, \u00f6n libero pozisyonunda g\u00f6rev yap\u0131yor. ,Resmen a\u00e7\u0131kland\u0131.,Brezilyal\u0131 futbolcu, kul\u00fcb\u00fcyle 2017 y\u0131l\u0131nda, G\u00fcney Amerika'n\u0131n kul\u00fcpler baz\u0131ndaki en \u00f6nemli organizasyonu olan Libertadores Kupas\u0131'n\u0131 kazanma ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6stermi\u015fti.\r\n\r\n,.,Fenerbah\u00e7e transferde bombay\u0131 patlatt\u0131.