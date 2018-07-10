Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte ilk transfer...

Fenerbah\u00e7e bombay\u0131 patlat\u0131yor...\r\n,\u0130\u015fte Fenerbah\u00e7e'nin ilk transferi...\r\n,Kalecisi Volkan Demirel'e imza att\u0131ran Fenerbah\u00e7e, di\u011fer yandan d\u0131\u015f transferde yurt d\u0131\u015f\u0131 temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Jack Wilshere'i West Ham'a kapt\u0131ran sar\u0131-lacivertliler,\r\n,Everton'\u0131n kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak istiyor.\r\n,Sky Sports, Fenerbah\u00e7e'nin, 29 ya\u015f\u0131ndaki Demokratik Kongolu y\u0131ld\u0131z\u0131 kiralamak i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yazd\u0131.\r\n,Sakatl\u0131klar nedeniyle ge\u00e7en sezon fazla forma \u015fans\u0131 bulamayan Bolaise, 18 ma\u00e7ta 1 gol att\u0131. Esas pozisyonu sol kanat olan y\u0131ld\u0131z futbolcu, h\u00fccum hatt\u0131n\u0131n her b\u00f6lgesinde g\u00f6rev yapabiliyor.\r\n,Y\u0131ld\u0131z oyuncunun birlikte forma giydi\u011fi milli y\u0131ld\u0131z Cenk Tosun'dan Fenerbah\u00e7e hakk\u0131nda bilgi ald\u0131\u011f\u0131 ve Cenk'in de \u0130stanbul'u ve Fenerbah\u00e7e hakk\u0131nda iyi \u015feyler s\u00f6yledi\u011fi belirtildi.