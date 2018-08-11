Fenerbahçe Bursaspor şifresiz canlı anlatım izle (beIN Sports 1 canlı)

S\u00fcper Lig'in a\u00e7\u0131l\u0131\u015f haftas\u0131nda Fenerbah\u00e7e, Bursaspor'u konuk ediyor. ,Fenerbah\u00e7e, sezona kendi evinde alaca\u011f\u0131 3 puanla ba\u015flaman\u0131n hesab\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,\u0130stedi\u011fi transferleri yapamayan Bursaspor ise zorlu Kad\u0131k\u00f6y deplasman\u0131ndan puan veya puanlar almak i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bu ak\u015fam \u00dclker Stadyumunda oynanacak ve saat 21:45'de ba\u015flayacak m\u00fccadele beIN SPORTS 1'den canl\u0131 yay\u0131nlanacak. Ayr\u0131ca ma\u00e7\u0131n canl\u0131 skor takibi ve canl\u0131 anlat\u0131m\u0131 tg.com.tr'de olacak.,Fenerbah\u00e7e: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Josef, Eljif, Bar\u0131\u015f Al\u0131c\u0131, Giuliano, Soldado,Bursaspor: Harun, Bar\u0131\u015f, Ertu\u011frul, Ekong, Aziz Behich, Badji, Ayta\u00e7, Lima, Furkan, Yusuf Erdo\u011fan, Stancu,\r\nS\u00fcper Lig'de yeni sezonu \u00dclker Stad\u0131'nda oynayaca\u011f\u0131 Bursa ma\u00e7\u0131yla a\u00e7an Fenerbah\u00e7e'de taraftarlar\u0131n ma\u00e7a yo\u011fun ilgi g\u00f6stermesi bekleniyor.\r\n\r\n,Sezonun ilk ma\u00e7\u0131 olmas\u0131 nedeniyle taraftarlardan da s\u00fcrpriz bir hamle geldi. \u00dclker Stad\u0131'n\u0131n Okul A\u00e7\u0131k Trib\u00fcn\u00fc'nde taraftarlar\u0131n bir koreografi yapaca\u011f\u0131 ve g\u00f6rsel \u015f\u00f6lenin yan\u0131 s\u0131ra tak\u0131ma ve y\u00f6netime b\u00fcy\u00fck bir destek verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Fenerbah\u00e7e ile Bursaspor, ligde 99. kez kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelecek. Ye\u015fil-beyazl\u0131 tak\u0131m\u0131n, o zamanki ad\u0131yla T\u00fcrkiye 1. Futbol Ligi\u2019ne y\u00fckseldi\u011fi 1967-1968 sezonundan itibaren kar\u015f\u0131la\u015fan Fenerbah\u00e7e ile Bursaspor aras\u0131ndaki rekabette, sar\u0131-lacivertli ekibin galibiyet say\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131k ara \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc bulunuyor.,\u0130ki tak\u0131m aras\u0131nda geride kalan 98 ma\u00e7tan 50\u2019sini Fenerbah\u00e7e, 14\u2019\u00fcn\u00fc Bursaspor kazand\u0131, 34 ma\u00e7 berabere sonu\u00e7land\u0131. Fenerbah\u00e7e\u2019nin ligde att\u0131\u011f\u0131 151 gole, Bursaspor 77 golle kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. Taraflar aras\u0131nda ge\u00e7en sezon yap\u0131lan ma\u00e7lar\u0131 Fenerbah\u00e7e, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1\u2019lik skorlarla kazand\u0131.,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/fenerbahce-bursaspor?id=111325885"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>FENERBAH\u00c7E BURSASPOR MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>,Fenerbah\u00e7e Bursaspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili detaylar haberimizde.