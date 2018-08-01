Fenerbahçe - Cagliari maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbah\u00e7e, son haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda Cagliari ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. \u0130talyan ekibi Cagliari ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan Fenerbah\u00e7e haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. ,Haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u0130svi\u00e7re'de ge\u00e7iren ve haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131na orada ba\u015flayan sar\u0131 lacivertliler son haz\u0131rl\u0131k kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor. Fenerbah\u00e7e Cagliari ma\u00e7\u0131 hangi kanalda, ne zaman, saat ka\u00e7ta? \u0130\u015fte ma\u00e7a dair t\u00fcm bilgiler...,Fenerbah\u00e7e - Cagliari ma\u00e7\u0131 hangi kanalda, ne zaman, saat ka\u00e7ta yay\u0131nlanacak? Sar\u0131 lacivertliler \u0130talyan ekibi Cagliari ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. Benfica ile oynayaca\u011f\u0131 \u015eampiyonlar Ligi 3. tur \u00f6n eleme m\u00fccadelesi \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlamak isteyen Fenerbah\u00e7e, seyircisi \u00f6n\u00fcnde son ma\u00e7tan galibiyetle ayr\u0131l\u0131p \u00f6nemli kar\u015f\u0131la\u015fma \u00f6ncesi moral bulmak istiyor. ,Yeni sezon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 28 Haziran'da \u0130stanbul'da ba\u015flayan Fenerbah\u00e7e, \u015fu ana kadar 5 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 oynad\u0131. \u0130lk olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden \u0130stanbulspor'la kar\u015f\u0131la\u015fan Fenerbah\u00e7e, sahadan 1-1'lik e\u015fitlikle ayr\u0131ld\u0131.,10 - 18 Temmuz'da \u0130svi\u00e7re'de kamp yapan Fenerbah\u00e7e, iki de haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 yapt\u0131. \u0130svi\u00e7re Ligi ekiplerinden Lozan'a 2-1 ma\u011flup olan Fenerbah\u00e7e, \u0130ngiltere Premier League tak\u0131mlar\u0131ndan Fulham'\u0131 3-0 yendi.,Fenerbah\u00e7e, bu sezon ilk kez taraftar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na 21 Temmuz'da Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kar\u015f\u0131 oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta \u00e7\u0131kt\u0131. M\u00fccadele 3-3 sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Alt\u0131nordu ile \u0130zmir Bornova Belediye Stad\u0131\u2019nda oynanan m\u00fccadele ise 1-1 sonu\u00e7land\u0131.,Fenerbah\u00e7e, Cagliari m\u00fccadelesinde taraftar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na 2. kez \u00e7\u0131kacak. Teknik Direkt\u00f6r Phillip Cocu'nun g\u00f6rev vermesi durumunda yeni transfer Andre Ayew de Fenerbah\u00e7e formas\u0131n\u0131 ilk kez giyecek.,Fenerbah\u00e7e ile Cagliari bu ak\u015fam kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelecek. Yeni sezon \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak olan Fenerbah\u00e7e, Cagliari ile \u015e\u00fckr\u00fc Sara\u00e7o\u011flu Stad\u0131'nda saat 21.00'da kar\u015f\u0131la\u015facak. Ma\u00e7 D-Smart Spor'dan canl\u0131 olarak yay\u0131nlanacak.,Fenerbah\u00e7e Cagliari haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izleme linki...,<p><a href="https:\/\/www.dsmartgo.com.tr\/" target="_blank">FENERBAH\u00c7E CAGL\u0130AR\u0130 MA\u00c7I CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/a><\/p>,Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam eden Fenerbah\u00e7e, \u015eampiyonlar Ligi 3. tur \u00f6n elemesi ilk ma\u00e7\u0131ndan \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131k kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor.