Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi! İşte o futbolcular...

Sportif direkt\u00f6r Comolli, h\u00fccum ile savunmaya yap\u0131lacak transfer konusunda g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u0130\u015fte tak\u0131mdan gitmesi beklenen o 7 isim\u2026,AATIF,OZAN TUFAN,\u0130SMA\u0130L K\u00d6YBA\u015eI,SAL\u0130H U\u00c7AN,Y\u0130\u011e\u0130THAN,SAMET,O\u011eUZ KAAN (Fanatik),Fenerbah\u00e7e\u2019de sezona t\u00fcm futbolcular\u0131n\u0131 tan\u0131mak ad\u0131na geni\u015f kadro ile ba\u015flayan Phillip Cocu, tak\u0131ma yeni kat\u0131lan gen\u00e7ler ve altyap\u0131dan profesyonel yap\u0131lanlar aras\u0131ndan bir eleme yapacak., Halen 34 ki\u015fi olan kadro, bu eleme sonras\u0131 27 ki\u015fiye indirilecek. Alt\u0131nordu\u2019dan Berke, Bar\u0131\u015f, Hollanda\u2019dan gelen Ferdi, tak\u0131mda bulunan Yi\u011fithan, O\u011fuz Kaan, Samet, Ahmet gibi isimler aras\u0131nda yap\u0131lacak eleme sonras\u0131 hedeflenen kadro belirlenecek.,.,Gen\u00e7 futbolcular\u0131 tecr\u00fcbe kazanmalar\u0131 i\u00e7in oynayabilecekleri kul\u00fcplere kiralamay\u0131 planlayan Sar\u0131-Lacivertliler, santrfor ve stoper takviyelerinde sonra yeni sezon kadrosunu tam anlam\u0131yla netle\u015ftirecek.,Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbah\u00e7e'de kadro \u015fekillenmeye devam ediyor.,Beklentilerin alt\u0131nda kalan Ozan Tufan ve Salih U\u00e7an\u2019a teklif gelirse de\u011ferlendirilecek.