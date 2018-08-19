Fenerbahçe'de ayrılık! Maçın ardından açıkladı

Giuliano'nun yeni tak\u0131m\u0131n\u0131n Al Nassr oldu\u011fu s\u00f6yleniyor., Cocu, son d\u00f6nemde ele\u015ftirilen isimlerden biri olan Giuliano i\u00e7in bir tak\u0131mla anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. , Fenerbah\u00e7e Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Phillip Cocu, Yeni Malatyaspor`a 1-0 kaybedilen ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. , Hollandal\u0131 hoca, "Giuliano ba\u015fka bir tak\u0131mla anla\u015ft\u0131, ayr\u0131lacak" dedi.