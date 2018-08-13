Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi sakatlık şoku!

Fenerbah\u00e7e'de Benfica ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi sakatl\u0131k \u015foku ya\u015fan\u0131yor!,UEFA \u015eampiyonlar Ligi 3. \u00d6n Eleme Turu'nda Benfica ile r\u00f6van\u015f m\u00fccadelesine \u00e7\u0131kacak olan Fenerbah\u00e7e, bu kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131.,\u00dclker Stadyumu'nda ger\u00e7ekle\u015fen ve ilk 15 dakikas\u0131n\u0131n bas\u0131na a\u00e7\u0131k oldu\u011fu antrenman, ko\u015fu ve \u0131s\u0131nma hareketleriyle ba\u015flad\u0131. ,\u0130dmanda 2 gruba ayr\u0131lan futbolcular 5\u2019e 2 top kapma ve pas \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131lar. Antrenman; taktiksel ve bireysel \u00e7al\u0131\u015fmalarla tamamland\u0131. ,\u015eampiyonlar Ligi 3. \u00f6n eleme turu r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda Benfica'y\u0131 a\u011f\u0131rlayacak olan Fenerbah\u00e7e'de k\u00f6t\u00fc bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131... ,Deplasmanda oynanan ma\u00e7ta ilk 11'de ba\u015flayan Alper Potuk, yar\u0131nki ma\u00e7 \u00f6ncesi son antrenman\u0131 yar\u0131da b\u0131rakt\u0131. ,Alper Potuk'un durumu yap\u0131lacak kontrollerin ard\u0131ndan belli olacak. ,Teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu, milli futbolcuyu Soldado'nun yede\u011fi olarak kul\u00fcbede tutmay\u0131 planl\u0131yordu.,.,Sar\u0131 lacivertli ekipte sakatl\u0131klar\u0131 bulunan Aatif, \u0130smail ve cezas\u0131 bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu. Ayr\u0131ca bir de sakatl\u0131k ya\u015fand\u0131...