Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı! Giden isim...

Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan olmas\u0131yla birlikte tak\u0131mda b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fim ya\u015fanm\u0131\u015f, gen\u00e7le\u015ftirme politikas\u0131na gidilmi\u015f ve transferlerde gen\u00e7 oyunculara y\u00f6nelme ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,Bir sezon kiral\u0131k olarak Empoli yolunu tutan isim Salih U\u00e7an oldu.,Yeni transferler i\u00e7in kadroda yer a\u00e7mak durumunda kalan Cocu, o ismin biletini kesmi\u015fti. Yeni sezonda tak\u0131mda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen futbolcu, imzay\u0131 att\u0131!,Fenerbah\u00e7e'de bir ayr\u0131l\u0131k daha ya\u015fand\u0131...,Bu do\u011frultuda kadroda kendine yer bulamayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen ve Fenerbah\u00e7e'de beklentilerin bir t\u00fcrl\u00fc \u00fczerine \u00e7\u0131kamayan Salih U\u00e7an yeniden \u0130talya Serie A'n\u0131n yolunu tuttu.,Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda Empoli ekibi ile anla\u015fma sa\u011flayan gen\u00e7 futbolcu Salih U\u00e7an Empoli formas\u0131 ile poz verdi. ,Fenerbah\u00e7e'de Cocu taraf\u0131ndan kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen isim, sar\u0131 lacivertli tak\u0131mdan ayr\u0131ld\u0131.