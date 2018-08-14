Fenerbahçe'de büyük operasyon! 5 ismin üstü çizildi

Teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu, 32 ki\u015filik kadroyu 27\u2019ye indirmek \u00fczere kapsaml\u0131 bir rapor haz\u0131rlad\u0131. ,Gen\u00e7lerden, Serhat Kot, Samed Karako\u00e7, Uygar, Oytun ve Erten\u2019i kiral\u0131k olarak g\u00f6ndermeyi planlayan Cocu, ,Ozan Tufan ve Salih U\u00e7an\u2019\u0131n da \u00fczerini \u00e7izdi. ,Hollandal\u0131 hoca, y\u00f6netime, Salih ve Ozan\u2019\u0131n sat\u0131labilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde rapor verirken, her iki oyuncu da kendilerine kul\u00fcp aramaya ba\u015flad\u0131. ,Cocu, yabanc\u0131lardan Kameni, Valbuena ve Dirar\u2019\u0131 da g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131. ,Ancak, yerli oyuncular\u0131 kiral\u0131k olarak g\u00f6ndermeyi planlayan sar\u0131-lacivertlilerin, y\u00fcksek maa\u015flar\u0131 nedeniyle lejyonerleri elden \u00e7\u0131karmas\u0131 pek de kolay olmayacak.