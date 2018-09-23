Fenerbahçe'de büyük revizyon! Beşiktaş derbisinde kadro değişiyor

S\u00fcper Lig\u2019de haftan\u0131n ma\u00e7\u0131nda yar\u0131n Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131 konuk edecek olan Fenerbah\u00e7e\u2019de teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu, bu m\u00fccadeleye de farkl\u0131 bir 11\u2019le \u00e7\u0131kacak.,Hollandal\u0131 hocan\u0131n performans\u0131n\u0131 be\u011fenmedi\u011fi stoperde Diego Reyes, sol bekte \u0130smail K\u00f6yba\u015f\u0131, orta alanda Alper Potuk, Eljif Elmas ve forvette de Michael Frey\u2019in yerine farkl\u0131 isimleri oynataca\u011f\u0131 bildirildi. ,Sakatl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle H\u0131rvatistan\u2019daki Avrupa Ligi m\u00fccadelesinde oynamayan Martin Skrtel\u2019in durumunun iyi oldu\u011fu ve b\u00fcy\u00fck ihtimalle Kad\u0131k\u00f6y\u2019de Neustader\u2019le birlikte savunman\u0131n ortas\u0131nda yer alaca\u011f\u0131 belirtildi., Bir t\u00fcrl\u00fc as kadrosunu olu\u015fturamayan Cocu\u2019nun, Dinamo Zagreb deplasman\u0131nda sahaya \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 11\u2019de 5 de\u011fi\u015fikli\u011fe gidece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Bursaspor\u2019dan transfer edilen Harun Tekin, Dinamo Zagreb kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda kalesinde 4 gol g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.,Orta alanda Alper\u2019in yerine Ayew\u2019in kanata ge\u00e7mesi, Eljif Elmas\u2019\u0131n formas\u0131n\u0131 Jailson\u2019un almas\u0131 bekleniyor. ,Hasan Ali\u2019nin kesin durumunun bug\u00fcnk\u00fc idmanda belli olaca\u011f\u0131 ve bir aksilik olmazsa, \u0130smail\u2019in yerine sol beke ge\u00e7ece\u011fi ifade edildi., Zagreb kar\u015f\u0131s\u0131nda yoklar\u0131 oynayan Frey\u2019in yerine ise Islam Slimani\u2019nin derbide en b\u00fcy\u00fck gol kozu olaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. ,Gollerde yapacak bir \u015feyi olmayan Harun\u2019u teknik direkt\u00f6r Cocu\u2019nun morali bozuk oldu\u011fu i\u00e7in derbide kenara alaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyordu. , Her ne kadarVolkan Demirel\u2019in derbilerdeki etkili performans\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde olsa da Cocu\u2019nun, Harun\u2019dan vazge\u00e7meyece\u011fi bildirildi.,Fenerbah\u00e7e, derbi \u00f6ncesi ilk 11'de b\u00fcy\u00fck revizyona gidiyor., Tecr\u00fcbeli hocan\u0131n, deneyimli file bek\u00e7isi ile birebir g\u00f6r\u00fc\u015ferek ona tam destek verece\u011fi de gelen haberler aras\u0131nda yer al\u0131yor. (Fanatik)