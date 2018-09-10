Fenerbahçe'de Dirk Kuyt bombası! Her an gelebilir...

UEFA A lisans\u0131 diplomas\u0131n\u0131 alan Kuyt'\u0131n ismi Fenerbah\u00e7e Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Cocu'nun yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ge\u00e7iyor. ,K\u00f6t\u00fc gidi\u015fe dur demek isteyen ve Avrupa'da da iddial\u0131 bir tak\u0131m olmak isteyen sar\u0131 lacivertlilerde Dirk Kuyt sesleri y\u00fckseliyor, geli\u015fi ise an meselesi...,Sezona k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131\u00e7 yapan Fenerbah\u00e7e'de Cocu'nun durumu tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.,UEFA A lisans\u0131 kategorisinde diplomas\u0131n\u0131 alan Dirk Kuyt bundan b\u00f6yle teknik direkt\u00f6r yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yapabilecek. , Fenerbah\u00e7e'de forma giydi\u011fi d\u00f6nemde taraftarlar\u0131n sevgilisi olan Dirk Kuyt'\u0131n ad\u0131 sar\u0131-lacivertlilerin de yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ge\u00e7iyor.,Y\u00f6netim, Cocu'nun yan\u0131na ligi ve tak\u0131m\u0131 yak\u0131ndan tan\u0131yan bir isim getirmeyi planl\u0131yor.,Y\u00f6netim i\u00e7erisinde Kuyt'\u0131n, Cocu'nun yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na getirilmesi y\u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fc\u015fler bulunuyor.,Kuyt'\u0131n, Fenerbah\u00e7e'den gelebilecek b\u00f6yle bir teklife de s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. (Yeni \u015eafak)