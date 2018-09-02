Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

2013-2014 sezonunda Fenerbah\u00e7e\u2019yi Nisan ay\u0131nda \u015fampiyon yapan teknik direkt\u00f6r Yanal, d\u00f6nemin ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m taraf\u0131ndan g\u00f6nderilmi\u015fti. (Fanatik),Fenerbah\u00e7e'nin ligde \u00fcst \u00fcste ald\u0131\u011f\u0131 3. yenilgi ile kulisler kaynamaya ba\u015flad\u0131. Fenerbah\u00e7e camias\u0131nda Ersun Yanal ismi g\u00fcndeme gelirken, y\u00f6netimin k\u00f6t\u00fc gidi\u015fe daha fazla seyirci olmay\u0131p bir an \u00f6nce hamle yapabilece\u011fi iddia edildi. ,Fenerbah\u00e7e'de \u00fcst \u00fcste al\u0131nan ma\u011flubiyetlerin ard\u0131ndan y\u00f6netimin teknik direkt\u00f6r konusunda de\u011fi\u015fiklikli\u011fe gidebilece\u011fi iddia ediliyor. Sar\u0131-lacivertli tak\u0131mda g\u00fcndeme gelen isim ise Ersun Yanal oldu.,Fenerbah\u00e7e taraftarlar\u0131 da ma\u011flubiyetin ard\u0131ndan sosyal medya \u00fczerinden birlik olarak Ersun Yanal'\u0131n Fenerbah\u00e7e'ye d\u00f6nmesi i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. \u0130\u015fte taraftar mesajlar\u0131...,.