Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncudan FIFA tehdidi

Ali Ko\u00e7 y\u00f6netiminin ba\u015f\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00f6neminde yap\u0131lan transferlerle belada. ,Teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu, ba\u015fta Carlos Karneni olmak \u00fczere, Soldado ve Dirar gibi oyuncular\u0131 kadroda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli`ye bildirdi. ,Comolli de mali y\u00fck\u00fc y\u00fcksek bu isimlerden kurtulmak i\u00e7in operasyonu ba\u015flatt\u0131. Ancak y\u00fcksek maa\u015fl\u0131 s\u00f6zle\u015fmeleri sebebiyle bu isimlerden kurtulmak \u015fimdiye kadar m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131.,Hi\u00e7bir kul\u00fcp bu rakamlara \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131, oyuncular da bu kazan\u00e7lar\u0131nda indirim kabul etmedi\u011fi i\u00e7in i\u015fler sarpa sard\u0131. ,Soldado ve Dirar elde kalmalar\u0131 h\u00e2linde sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak de\u011ferlendirilecek. ,Tak\u0131m\u0131n en \u00e7ok kazanan kalecisi olan Karneni ise ba\u015fa bela olacak gibi. Yabanc\u0131 kontenjan\u0131nda yer a\u00e7mak i\u00e7in lisans\u0131 ask\u0131ya alman Karneni, \u00e7\u00f6z\u00fcme yana\u015fm\u0131yor.\r\n,2 milyon avroluk garanti \u00fccretten mahrum kalmak istemeyen Kameni, gitmek bir yana sar\u0131-lacivertlileri FIFA`ya \u015fik\u00e2yet etmeye haz\u0131rl\u0131yor.\r\n,Kameni`nin menajeri, Comolli`yle yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, oyuncunun alacaklar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k bonservisini talep etti. ,Bunun ger\u00e7ekle\u015fmemesi h\u00e2linde ise Kameni`nin hi\u00e7bir gerek\u00e7e g\u00f6sterilmeden kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lmas\u0131 sebebiyle kul\u00fcb\u00fc FIFA`ya \u015fik\u00e2yet edece\u011fi tehdidinde bulundu.