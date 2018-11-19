Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte sebebi

Martin Skrtel ile Roman Neustadter son y\u0131llarda Fenerbah\u00e7e'nin en istikrarl\u0131 isimlerinin ba\u015f\u0131nda geliyor.,Savunman\u0131n merkezinde oynayan ikili saha i\u00e7i ve d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok iyi anla\u015fmalar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 performanslar\u0131yla al\u0131yor.,Tak\u0131m\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 ve en k\u00f6t\u00fc oldu\u011fu d\u00f6nemlerde hi\u00e7bir teknik adam mecbur kalmad\u0131k\u00e7a bu ikiliyi bozmad\u0131.,Ancak tak\u0131m\u0131n en istikrarl\u0131 isimleri olarak \u00f6n plana \u00e7\u0131kan ikilinin sezon sonu tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,Dolay\u0131s\u0131yla kendisine en iyi \u00fccret teklif eden kul\u00fcbe gitmenin planlar\u0131n\u0131 yap\u0131yor.,Mevcut \u015fartlarda Skrtel'in g\u00fcncel maa\u015f\u0131n\u0131 sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn \u00f6nermesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.,Dolay\u0131s\u0131yla deneyimli futbolcunun sezon sonu Arap \u00fclkeleri veya \u00c7in ekiplerinden birine gitmesi s\u00f6z konusu.,Roman Neustadter ise yeniden Almanya'ya d\u00f6nmeyi planl\u0131yor. Rus Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n vazge\u00e7ilmez isimlerinden olan 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu uzun s\u00fcre Bundesliga'da forma giymi\u015fti. Roman'\u0131n s\u00f6zle\u015fmesinin bitmesi olas\u0131 transferini kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor.,34 ya\u015f\u0131ndaki Slovak futbolcu art\u0131k kariyerinin son kontrat\u0131n\u0131 yapacak.,Bunun en \u00f6nemli sebebi ise s\u00f6zle\u015fmelerinin bitmesi ve y\u00f6netimin tak\u0131m\u0131 gen\u00e7le\u015ftirme operasyonu ile birlikte maa\u015f skalas\u0131nda indirime gitmek istemesi...,Skrtel, Soldado'dan sonra en \u00e7ok para kazanan isim. Ma\u00e7 ba\u015flar\u0131 ve bonuslar\u0131yla y\u0131ll\u0131k \u00fccreti 4 milyon euro'yu buluyor.,Deneyimli oyuncu Almanya'ya d\u00f6nmek yerine Fenerbah\u00e7e'de kalmak isterse bu kez de \u00fccret skalas\u0131 ile ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak.,Y\u00f6netimin hem ya\u015f hem de \u00fccret skalas\u0131, Rus futbolcunun mali a\u00e7\u0131dan beklentilerini kar\u015f\u0131lamaktan uzak g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.,Fenerbah\u00e7e'de y\u0131llard\u0131r forma giyen ve istikrarlar\u0131yla \u00f6n plana \u00e7\u0131kan iki y\u0131ld\u0131z isimle sezon sonu yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131na karar verildi.,\u00dc\u00e7 sezon \u00f6nce Schalke'den ayr\u0131lan Roman bonservisi elinde oldu\u011fu i\u00e7in y\u00fcksek bir maa\u015f ile sar\u0131-lacivertli tak\u0131ma imza atm\u0131\u015ft\u0131. (Milliyet)