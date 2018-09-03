Fenerbahçe'de kâbusun rengi 'sarı-kırmızı'

S\u00fcper Lig'in ilk hafta kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda \u00dclker Stad\u0131'nda Bursaspor'u konuk eden sar\u0131-lacivertliler, m\u00fccadeleyi Giuliano ve Josef de Souza'n\u0131n golleriyle 2-1 kazanm\u0131\u015ft\u0131. ,Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 ve y\u00f6netimi ile birlikte yeni bir olu\u015fum i\u00e7ine giren Fenerbah\u00e7e, S\u00fcper Lig'de ilk 4 hafta geride kal\u0131rken elde etti\u011fi 3 ma\u011flubiyet, 1 galibiyetle b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131. ,Tarihinin en k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131\u00e7lar\u0131ndan birini yapan sar\u0131-lacivertlilerin, puan alamad\u0131\u011f\u0131 3 tak\u0131m\u0131n da renginin sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131 olmas\u0131 ise dikkat \u00e7ekti.,S\u00fcper Lig'in 2'nci haftas\u0131nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbah\u00e7e, \u0130stanbul'a 1-0'l\u0131k ma\u011flubiyet ile d\u00f6nerken, 3'\u00fcnc\u00fc hafta ise G\u00f6ztepe'ye konuk oldu. Ancak sar\u0131-lacivertliler bu kar\u015f\u0131la\u015fmadan da 1-0'l\u0131k yenilgiyle ayr\u0131ld\u0131. , Fenerbah\u00e7eli taraftarlar t\u00fcm sonu\u00e7lara kar\u015f\u0131n \u00dclker Stad\u0131'n\u0131 tak\u0131mlar\u0131n\u0131 desteklemek ad\u0131na doldurduklar\u0131 Kayserispor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda da b\u00fcy\u00fck bir hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frayarak, 2 kez \u00f6ne ge\u00e7tikleri kar\u015f\u0131la\u015fmadan ma\u011flup ayr\u0131lan taraf oldular.,Kayserispor'a evinde 3-2 yenilen sar\u0131-lacivertliler, b\u00f6ylece kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 3 sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekipten de puan alamad\u0131.,Fenerbah\u00e7e, bu sezon ezeli rakibi olan bir di\u011fer sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip Galatasaray ile ise 11'inci hafta T\u00fcrk Telekom Stad\u0131'nda kar\u015f\u0131la\u015facak.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun ilk haftas\u0131nda G\u00f6ztepe'ye konuk olan Fenerbah\u00e7e, \u0130zmir ekibiyle 2-2 berabere kalarak sezona puan kayb\u0131yla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Bunun yan\u0131 s\u0131ra sar\u0131-lacivertliler, evinde Kayserispor'u konuk etmi\u015f ancak bu m\u00fccadele de 3-3'l\u00fck e\u015fitlikle sona ermi\u015fti.,\u00d6te yandan Fenerbah\u00e7e, ezeli rakibi Galatasaray ile ge\u00e7ti\u011fimiz sezon m\u00fccadele etti\u011fi her iki kar\u015f\u0131la\u015fmadan da beraberlikle ayr\u0131l\u0131rken, sar\u0131-lacivertliler her iki ma\u00e7ta 4 puan kaybetmi\u015fti.,Fenerbah\u00e7e, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon ve bu sezonun hen\u00fcz ilk 4 haftas\u0131nda olmak \u00fczere sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 m\u00fccadelelerde 19 puan kaybetti.,\u0130kilinin Suudi Arabistan ekiplerine transfer olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan galibiyet y\u00fcz\u00fc g\u00f6remeyen Fenerbah\u00e7e, 3 sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mdan da puan alamad\u0131.