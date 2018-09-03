Fenerbahçe'de kriz! Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan Comolli'ye büyük tepki

Fenerbah\u00e7e'de Kayserispor ma\u00e7\u0131nda yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili \u00e7ok konu\u015fulacak bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130ddialara g\u00f6re, sportif direkt\u00f6r Damien Comolli, yemek salonundan tak\u0131m\u0131n \u015fof\u00f6r\u00fc Cemal Karak\u0131\u015f'\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.,Sar\u0131 lacivertli ekibin deneyimli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal ise bu olaya b\u00fcy\u00fck tepki g\u00f6sterdi.,Devreye giren y\u00f6netimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ise iddialar aras\u0131nda. \u015eof\u00f6r Cemal, futbolcular taraf\u0131ndan \u00e7ok seviliyor.,\u00d6te yandan Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7'un Kayserispor ma\u00e7\u0131 sonras\u0131nda soyunma odas\u0131na gidip bir konu\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Futbolculara seslenen Ali Ko\u00e7, "Taraftarlar bizleri yaln\u0131z b\u0131rakm\u0131yor. Onlara lay\u0131k olmam\u0131z laz\u0131m." dedi. Kul\u00fcpte bir de\u011fi\u015fim ya\u015fand\u0131\u011f\u0131ndan bahseden Ko\u00e7, "De\u011fi\u015fimler sanc\u0131l\u0131 olur. Hep beraber aya\u011fa kalkaca\u011f\u0131z" \u015feklinde konu\u015ftu. (FutbolArena)