Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri!

UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Bursaspor'u ma\u011flup ederek Spor Toto S\u00fcper Lig'e 3 puanla ba\u015flayan Fenerbah\u00e7e, sonras\u0131nda ise 3 ma\u00e7l\u0131k yenilgi serisinden kurtulamam\u0131\u015f ve tarihinin en k\u00f6t\u00fc lig ba\u015flang\u0131c\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131,Sar\u0131-lacivertliler milli aradan sonra ligde Konyaspor'u yenerek yara sarsa da UEFA Avrupa Ligi'nde al\u0131nan 4-1'lik Dinamo Zagreb ma\u011flubiyeti \u015foke etti.,Sar\u0131-lacivertlilerin asba\u015fkan\u0131 Semih \u00d6zsoy, d\u00fcn kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 televizyon program\u0131nda Roberto Carlos iddialar\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131 ve "\u0130yi bir insan, \u00e7ok iyi bir futbolcu. Ama antren\u00f6rl\u00fck seviyesi Fenerbah\u00e7e d\u00fczeyinde de\u011fil.,\u0130n\u015fallah g\u00fcn\u00fcn birinde gelir ama \u015fimdilik de\u011fil" derken "Haberciler ara\u015ft\u0131rs\u0131n bulsun" c\u00fcmlesini de ekledi.,\u0130spanya'n\u0131n AS gazetesine g\u00f6reyse Cocu'yla yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131 durumunda Fenerbah\u00e7e'nin ilk tercihi Roberto Carlos olacak.,Pazartesi g\u00fcn\u00fc oynanacak Be\u015fikta\u015f derbisinin sonucuna g\u00f6re Cocu'nun gelece\u011finin netle\u015fece\u011finin kaydedildi\u011fi haberde olas\u0131 bir ma\u011flubiyetin faturas\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r olabilece\u011fi kaydedildi. ,Real Madrid altyap\u0131s\u0131nda U19 Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Dani Poyotas'\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Roberto Carlos, ayn\u0131 zamanda Real Madrid'in kul\u00fcp televizyonunda da yorumculuk yap\u0131yor. ,Fanatik'in haberine g\u00f6re Carlos, Fenerbah\u00e7e\u2019nin ba\u015f\u0131na ge\u00e7meyi \u00e7ok istiyor. \u201cK\u0131sa s\u00fcrede tak\u0131m\u0131 aya\u011fa kald\u0131r\u0131r\u0131m\u201d s\u00f6z\u00fc veren 45 ya\u015f\u0131ndaki Carlos\u2019un altyap\u0131yla ilgili projesi de haz\u0131r.,Temasa ge\u00e7ti\u011fi Fenerbah\u00e7eli y\u00f6neticileri \u0130spanya\u2019ya davet eden Brezilyal\u0131 hoca, Real Madrid\u2019teki altyap\u0131 organizasyonunu detayl\u0131 bir \u015fekilde anlatmay\u0131 teklif etti. ,Carlos\u2019un beraberinde getirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc isim ise Sezar Mendiondo... ,\u0130spanya Milli Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131n altya\u015f kategorilerinde \u015fampiyonluklar\u0131 bulunan Mendiondo, operasyonun ger\u00e7ekle\u015fmesi halinde Carlos\u2019un hem yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapacak hem de altyap\u0131yla yak\u0131ndan ilgilenecek.,Aktif futbol kariyerinde FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131, UEFA \u015eampiyonlar Ligi, Copa America \u015fampiyonlu\u011fu ya\u015fayan Carlos, \u00fclkemizde Fenerbah\u00e7e'de forma giymi\u015fti.,Teknik direkt\u00f6rl\u00fck kariyerine Demir Grup Sivasspor'da ba\u015flayan Brezilyal\u0131 efsane, daha sonra Akhisarspor'un ba\u015f\u0131na ge\u00e7mi\u015fti. ,Akhisarspor ile 18 ma\u00e7ta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 ma\u011flubiyet alarak 21 puan toplayan Roberto Carlos, daha sonra Hindistan S\u00fcper Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Delhi Dynamos'un teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revinde bulnumu\u015ftu.,Bir s\u00fcre sonra efsanesi oldu\u011fu Real Madrid'e d\u00f6nen Brezilyal\u0131, kul\u00fcb\u00fcn Asya-Pasifik B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi olarak g\u00f6rev yap\u0131yordu. ,Carlos, bu yaz ise Real Madrid'in altyap\u0131s\u0131nda g\u00f6rev yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f ve U19 Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Dani Poyotas'\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine getirilmi\u015fti.