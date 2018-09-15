Fenerbahçe'de transfer için Sow devreye girdi!

Fenerbah\u00e7e`ye eski golc\u00fcs\u00fc Moussa Sow`dan transferde b\u00fcy\u00fck bir jest geldi. ,Fenerbah\u00e7e`de 28 ki\u015filik kadroya al\u0131nmayan Ozan Tufan`\u0131n sat\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in sportif direkt\u00f6r Damien Comolli transfer penceresi a\u00e7\u0131k \u00fclke tak\u0131mlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor. , Bunlardan biri olan Birle\u015fik Arap Emirlikleri`nin Al-Ahli. ,Tak\u0131m\u0131n\u0131n forvet Moussa Sow`dan da yard\u0131m geldi. ,Kanarya`n\u0131n eski forveti kul\u00fcp y\u00f6neticileri ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek Ozan`\u0131n kiralanabilece\u011fini ifade etti.