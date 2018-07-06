Fenerbahçe'de Volkan Demirel gelişmesi! Görülmemiş teklif...

Fenerbah\u00e7e`de Volkan Demirel\u2019in durumu belirsizli\u011fini koruyor. , Ge\u00e7ti\u011fimiz haftadan bu yana hem kul\u00fcple hem de yeni teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu ile bir dizi g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftiren Volkan, hem ekonomik hem de sportif konular\u0131 masaya yat\u0131rd\u0131. , Volkan ile kul\u00fcb\u00fcn kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak g\u00f6r\u00fc\u015flerini bildirmesinin ard\u0131ndan beklemeye ge\u00e7ildi. ,9 Temmuz Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u0130svi\u00e7re kamp\u0131na ba\u015flayacak Fenerbah\u00e7e\u2019de ilk haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 da yar\u0131n \u0130stanbulspor ile oynanacak. , Tak\u0131m\u0131n kamp\u0131na yeti\u015fmek isteyen 37 ya\u015f\u0131ndaki Volkan i\u00e7in bug\u00fcn olduk\u00e7a kritik bir g\u00fcn olacak. , 2002 y\u0131l\u0131ndan beri sar\u0131-lacivertli formay\u0131 giyen ve 5 senedir kaptanl\u0131k yapan Volkan Demirel\u2019in di\u011fer tercihleri aras\u0131nda ABD\u2019ye transferi de bulunuyor. ABD\u2019de MLS\u2019te baz\u0131 kul\u00fcplerin Volkan\u2019la ilgilendi\u011fi hatta irtibata ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi. , Kariyerini Fenerbah\u00e7e\u2019de tamamlamak isteyen kaptan, y\u00f6netimden \u00fc\u00e7 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme istiyor. Kul\u00fcb\u00fcn mali durumu ve FFP anla\u015fmas\u0131 sebebiyle ilk iki sezonki maa\u015f\u0131n\u0131 erteleyebilece\u011fini ifade eden Volkan, y\u00f6netimden haber bekliyor. , Anla\u015fman\u0131n sa\u011flanmas\u0131 durumunda ilk iki sezonluk maa\u015f\u0131n\u0131 son sezonda almaya haz\u0131r oldu\u011funu vurgulayan file bek\u00e7isinin durumu k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde netlik kazanacak. (Milliyet)